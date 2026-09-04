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Специальная военная операция

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Опубликовано 4 сентября, 13:31

Захарова заявила о драматичном для Киева развитии ситуации на фронте

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

События на линии боевого соприкосновения развиваются крайне драматично для режима в Киеве, который стремительно теряет позиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в зоне СВО на полях Восточного экономического форума.

По её словам, украинская сторона не имеет никаких успехов на поле боя и не сможет их добиться в будущем. Пытаясь компенсировать колоссальные потери, Киев перешёл к тотальному принудительному призыву граждан.

Захарова заявила о драматичном для Киева развитии ситуации на фронте. Видео © RT

«Они теряют позиции, они не могут это скрыть, они проводят чудовищную, она уже получила своё название в народе, могилизацию украинцев», — подчеркнула дипломат в беседе с RT.

Ранее Мария Захарова сравнила заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиации в воздушном пространстве России с поведением агрессивных людей на улице. В беседе с Life.ru дипломат заявила, что подобные угрозы напоминают выкрики «пьяных маргиналов».

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Борис Эльфанд
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