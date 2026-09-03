Захарова сравнила угрозы Зеленского в адрес России с выкриками пьяных маргиналов

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по гражданской авиации в воздушном пространстве России с поведением агрессивных людей на улице. В беседе с корреспондентом Life.ru дипломат заявила, что подобные угрозы напоминают выкрики «пьяных маргиналов».

Захарова сравнила угрозы Зеленского с выкриками пьяных маргиналов. Видео © Life.ru

«Напьётся кто-нибудь, подходит и начинается вот это: то матом, то скабрезности какие. И что? Ну вот, понимаете, и что дальше?» — сказала Захарова.

При этом она отметила, что подобные высказывания приобретают другой смысл, когда их делает человек, который представляет себя руководителем государства.

По словам Захаровой, международному сообществу следует обратить внимание на такие заявления и реагировать на них.

Также представитель МИД России раскритиковала страны Запада, которые поддерживают Киев. Она заявила, что те, кто помогает Зеленскому, становятся частью «международного террористического интернационала».

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности дронов российское небо становится опасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Зеленский предупредил каждый авиаперевозчик, использующий российское воздушное пространство.