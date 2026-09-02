«Юридической силы нет»: Росавиация ответила на шаги Киева по небу России

Документы, опубликованные Украиной в отношении воздушного пространства России, не имеют юридической силы. Об этом заявили в Росавиации после выпуска соответствующего NOTAM.

В ведомстве уточнили, что совместно с другими органами власти продолжают принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности полётов.

При этом российская гражданская авиация и наземная инфраструктура работают в обычном режиме. Аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы, включая самолёты иностранных авиакомпаний.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности дронов российское небо становится опасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Зеленский предупредил каждый авиаперевозчик, использующий российское воздушное пространство.