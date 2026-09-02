ООН призвала не допускать ущерба гражданским после угроз Зеленского

ООН призвала принимать все необходимые меры, чтобы не допустить ущерба гражданскому населению и инфраструктуре после заявлений Владимира Зеленского в отношении гражданской авиации в воздушном пространстве России. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В этом конфликте, как и в любом другом, важно принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить ущерба гражданскому населению или гражданской инфраструктуре», — сказал он.

Представитель ООН также выразил обеспокоенность возможным расширением конфликта на Украине.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности дронов российское небо становится опасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Зеленский предупредил каждый авиаперевозчик, использующий российское воздушное пространство.