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Опубликовано 2 сентября, 14:49

МИД Украины призвал ICAO запретить полёты гражданской авиации над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Locomotive74

Украина официально призвала Международную организацию гражданской авиации запретить полёты гражданских самолётов над территорией России. Соответствующее уведомление Киев направил в ICAO, о чём сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига в социальной сети X.

По его словам, российское воздушное пространство якобы становится всё более опасным для пассажирских перевозок из-за усиления военной активности. В связи с этим авиакомпаниям и правительствам других государств рекомендовано проявлять максимальную осторожность.

В заявлении также говорится, что Киев хочет предотвратить непреднамеренные инциденты в небе. Украинская сторона подчеркнула, что действует в рамках неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного статьёй 51 Устава ООН.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена создать угрозы для воздушного пространства России с помощью беспилотников. По его словам, из-за активности дронов российское небо становится опасным для авиакомпаний, выполняющих рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города. Зеленский предупредил каждый авиаперевозчик, использующий российское воздушное пространство.

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Юлия Сафиулина
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