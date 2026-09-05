В сводке Минобороны нет удара по зданию СБУ: разборки спецслужб получили подтверждение?

В новой сводке Минобороны России не оказалось упоминания удара по зданию СБУ в Киеве, хотя ведомство перечислило другие поражённые объекты за минувшие сутки.

В отчёте военного ведомства были указаны цели в разных регионах Украины, включая Киевскую область, однако информация об атаке на центральный офис СБУ на Владимирской улице отсутствует.

Ранее в украинских Telegram-каналах появилась версия, что произошедшее в здании СБУ могло быть связано не с российской атакой, а с внутренним конфликтом между украинскими силовыми структурами.

До этого Владимир Зеленский подтвердил, что беспилотник попал в здание СБУ в центре Киева. По его словам, аппарат якобы был направлен в кабинет исполняющего обязанности главы ведомства Александра Поклада. Украинский лидер возложил ответственность за произошедшее на Россию и заявил, что поручил подготовить ответные меры.