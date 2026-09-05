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Регион
Опубликовано 5 сентября, 05:58

В сводке Минобороны нет удара по зданию СБУ: разборки спецслужб получили подтверждение?

Минобороны РФ не упомянуло удар по зданию СБУ в новой сводке

Обложка © «Украинская правда»

Обложка © «Украинская правда»

В новой сводке Минобороны России не оказалось упоминания удара по зданию СБУ в Киеве, хотя ведомство перечислило другие поражённые объекты за минувшие сутки.

В отчёте военного ведомства были указаны цели в разных регионах Украины, включая Киевскую область, однако информация об атаке на центральный офис СБУ на Владимирской улице отсутствует.

Ранее в украинских Telegram-каналах появилась версия, что произошедшее в здании СБУ могло быть связано не с российской атакой, а с внутренним конфликтом между украинскими силовыми структурами.

На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона
На видео сняли полыхающее здание СБУ в центре Киева после удара дрона

До этого Владимир Зеленский подтвердил, что беспилотник попал в здание СБУ в центре Киева. По его словам, аппарат якобы был направлен в кабинет исполняющего обязанности главы ведомства Александра Поклада. Украинский лидер возложил ответственность за произошедшее на Россию и заявил, что поручил подготовить ответные меры.

При этом ранее эксперты допускали, что инцидент мог быть связан с противостоянием между СБУ и Главным управлением разведки Украины, которое обострилось на фоне сообщений о внутренних конфликтах. Мирошник тоже счёл, что Зеленский скрывает разборки СБУ и ГУР в ударе по кабинету Поклада.

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Андрей Бражников
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