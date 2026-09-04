«Приветик» Покладу: В Госдуме ответили, чей дрон ударил по офису главы СБУ в Киеве

Есть две очень вероятные гипотезы. Первая — продолжается конфликт между СБУ и ГУР. Мы уже были свидетелями их военных разборок, в которых погибли люди. Сейчас идёт следующая стадия — война компроматов. ГУРовцы публикуют на СБУ компромат, в частности об убийствах, о пытках. И, скорее всего, сейчас ГУРовцы послали такой намек, «приветик» главе СБУ. Учитывая, что дронов на Украине много и дроноводов тоже очень много, они могли вполне спокойно запрограммировать этот дрон и запустить его специально в кабинет начальника с намёком: «Ты ответишь за убийство сотрудников ГУРа». Это война украинских спецслужб.