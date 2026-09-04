«Приветик» Покладу: В Госдуме ответили, чей дрон ударил по офису главы СБУ в Киеве
Депутат Матвейчев связал дрона удар по зданию СБУ с войной украинских спецслужб
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Атака беспилотника на главное здание СБУ в Киеве, скорее всего, стала результатом внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами, а не действиями России. Такую версию выдвинул депутат Госдумы Олег Матвейчев, оценив её вероятность в 96%.
Есть две очень вероятные гипотезы. Первая — продолжается конфликт между СБУ и ГУР. Мы уже были свидетелями их военных разборок, в которых погибли люди. Сейчас идёт следующая стадия — война компроматов. ГУРовцы публикуют на СБУ компромат, в частности об убийствах, о пытках. И, скорее всего, сейчас ГУРовцы послали такой намек, «приветик» главе СБУ. Учитывая, что дронов на Украине много и дроноводов тоже очень много, они могли вполне спокойно запрограммировать этот дрон и запустить его специально в кабинет начальника с намёком: «Ты ответишь за убийство сотрудников ГУРа». Это война украинских спецслужб.
Парламентарий добавил, что есть и вторая версия — «самострел» украинской стороны в целях провокации и дальнейшего обвинения России и оправдания собственных ударов. Наш собеседник считает, что такая гипотеза тоже имеет право на существование, но оценивает её вероятность только в 4%.
«Видимо, украинцы решили за нас сами себя пострелять, чтобы показать своему обществу и всему миру, что русские объявили войну спецслужбам, и они теперь имеют право тоже в этом участвовать», — пояснил Матвейчев.
Напомним, сегодня стало известно об ударе беспилотника по главному зданию украинской спецслужбы в Киеве. Владимир Зеленский утверждал, что дрон целился в окно руководителя СБУ Александра Поклада.
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