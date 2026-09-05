Владимир Зеленский пытается скрыть версию о внутреннем конфликте украинских силовых структур после удара по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева. Речь идёт о возможном противостоянии СБУ и Главного управления разведки. Об этом 4 сентября заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Он [Зеленский] придерживается версии, что прилёт дрона прямо в окно первого руководителя службы, это результат удара «русского дрона», а не разборка условно подчинённых ему силовых ведомств», — написал Мирошник Telegram-канале.

По словам дипломата, недавно на улицах Киева произошли вооружённые столкновения между подразделениями ГУР и СБУ. Инцидент не свёлся только к перестрелке, а противостояние двух ведомств получило дальнейшее развитие.

Ранее Зеленский подтвердил, что российский беспилотник попал в центральное здание СБУ на Владимирской улице в Киеве. По его словам, аппарат направлялся непосредственно в кабинет исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.