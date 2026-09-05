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Специальная военная операция

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Опубликовано 5 сентября, 09:38

ВС РФ поразили «Геранями» логистический центр ВСУ на окраине Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные с помощью дронов «Герань» поразили логистический центр на окраине Киева, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Удар был нанесён в населённом пункте Чайки на западной окраине украинской столицы. Расчёты ударных беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» провели серию атак с применением БПЛА «Герань».

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали интенсивное задымление на цели с последующим возгоранием.

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Также российские военные атаковали объекты транспортной инфраструктуры Украины, задействованные для нужд ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии. Помимо транспортных объектов, под удары попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Атаки велись по 158 районам.

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Юрий Лысенко
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