Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:25

ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры и логова ВСУ в 158 районах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах Вооружённых сил страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удары попали не только объекты транспортной инфраструктуры, но и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, как уточнили в министерстве, удары наносились по 158 районам.

ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области с товарами для ВСУ
ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области с товарами для ВСУ

Ранее Life.ru писал, что вечером 4 сентября были нанесены удары по логистическому центру «Святопетровский» и хранилищам топлива на аэродроме Гостомель в Киевской области. Атаки направлены на нарушение снабжения ВСУ и лишение их возможности использовать аэродром для базирования авиации.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar