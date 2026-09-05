ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры и логова ВСУ в 158 районах

Российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые задействованы в интересах Вооружённых сил страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение нанесено оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удары попали не только объекты транспортной инфраструктуры, но и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего, как уточнили в министерстве, удары наносились по 158 районам.

Ранее Life.ru писал, что вечером 4 сентября были нанесены удары по логистическому центру «Святопетровский» и хранилищам топлива на аэродроме Гостомель в Киевской области. Атаки направлены на нарушение снабжения ВСУ и лишение их возможности использовать аэродром для базирования авиации.