ВС РФ поразили логистический центр в Киевской области с товарами для ВСУ

В ночь на 4 сентября ВС РФ нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс», расположенному в населённом пункте Гатное Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на складах этого центра хранились и распределялись товары двойного назначения, которые использовались в интересах украинской армии. Удар был нанесён высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

«В течение ночи 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области: логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения», — говорится в сообщении.

Цели поражены. Работа логистического центра, задействованного в обеспечении ВСУ, прекращена.

Ранее российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям, поразив портовую и складскую инфраструктуру Украины. Атака началась около 5 утра, использовались авиабомбы, дроны «Герань» и ракеты «Бандероль». Взрывы произошли в портах Одессы и Черноморска, один из снарядов попал в отделение полиции. Также сообщалось об ударах по Броварам и городу Вараш.