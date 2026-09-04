ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям

По данным SHOT, удар ракетами и дронами начался по Одессе и Киеву около 5 утра. Предварительно, атака велась корректируемыми авиабомбами (КАБ), беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами «Бандероль» (S-8000). Взрывы гремели в портах Черноморска и Одессы. По сообщениям местных, один из снарядов прилетел в местное отделение полиции. Также сообщалось об ударах по Броварам (Киевская область) и городу Варашу (Ровенская область).