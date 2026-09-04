ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям
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Комбинированный удар Армии России пришёлся по Киевской и Одесской областям. Под атакой оказалась портовая и складская инфраструктура Украины.
По данным SHOT, удар ракетами и дронами начался по Одессе и Киеву около 5 утра. Предварительно, атака велась корректируемыми авиабомбами (КАБ), беспилотниками «Герань» и крылатыми ракетами «Бандероль» (S-8000). Взрывы гремели в портах Черноморска и Одессы. По сообщениям местных, один из снарядов прилетел в местное отделение полиции. Также сообщалось об ударах по Броварам (Киевская область) и городу Варашу (Ровенская область).
Ранее в Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников. Реактивные беспилотники-перехватчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут оказаться недостаточно эффективными против новых российских ударных БПЛА.
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