В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников
Бескрестнов: Реактивные дроны-перехватчики не помогут ВСУ против новых БПЛА РФ
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Реактивные беспилотники-перехватчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут оказаться недостаточно эффективными против новых российских ударных БПЛА. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.
Комментируя применение дронов «Герань-4» и «Герань-5», Бескрестнов отметил, что БПЛА ВСУ не смогут полностью решить проблему перехвата.
«Реактивные перехватчики тут не очень-то помогут», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в западных СМИ сообщили, что новые российские беспилотники с реактивными двигателями стали серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны. По данным New York Times, такие дроны отличаются большей скоростью по сравнению с прежними моделями и дают меньше времени для реакции системам ПВО. Их появление вызывает опасения относительно дальнейшего развития воздушных атак.
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