В Минобороны Украины признали, что ВСУ нечем защищаться от новых российских беспилотников

Реактивные беспилотники-перехватчики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут оказаться недостаточно эффективными против новых российских ударных БПЛА. Об этом заявил советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов.

Комментируя применение дронов «Герань-4» и «Герань-5», Бескрестнов отметил, что БПЛА ВСУ не смогут полностью решить проблему перехвата.

«Реактивные перехватчики тут не очень-то помогут», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в западных СМИ сообщили, что новые российские беспилотники с реактивными двигателями стали серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны. По данным New York Times, такие дроны отличаются большей скоростью по сравнению с прежними моделями и дают меньше времени для реакции системам ПВО. Их появление вызывает опасения относительно дальнейшего развития воздушных атак.