Быстрее и опаснее: Новые российские дроны вызвали тревогу у западных аналитиков

Новые российские беспилотники с реактивными двигателями стали серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и представителей властей.

По данным издания, такие дроны отличаются большей скоростью по сравнению с прежними моделями и дают меньше времени для реакции системам ПВО. Их появление вызывает опасения относительно дальнейшего развития воздушных атак.

Старший научный сотрудник американского фонда Карнеги Дара Массико заявила газете, что беспилотники с реактивными двигателями становятся «серьёзной назревающей проблемой», которая может усилиться по мере роста их производства в России.

До этого сообщалось, что новые версии ударных беспилотников семейства «Герань» получили реактивные двигатели, что позволило увеличить скорость полёта и усложнить их перехват. Аналитики отмечают, что развитие таких аппаратов меняет подходы к применению беспилотников в зоне конфликта. Более быстрые цели требуют от противовоздушной обороны новых решений и более эффективных средств перехвата. По оценке экспертов, дальнейшее увеличение производства реактивных дронов может стать одним из факторов, влияющих на характер воздушных атак в ближайшей перспективе.

Ранее сообщалось, что новые российские беспилотники движутся настолько быстро, что украинской стороне приходится поднимать в воздух боевую авиацию для их перехвата. Речь идёт об аппаратах «Герань-4» и «Герань-5». Они способны разгоняться до 400 километров в час. Из-за высокой скорости обычных средств перехвата не хватает.