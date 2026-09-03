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Опубликовано 3 сентября, 16:15

Быстрее и опаснее: Новые российские дроны вызвали тревогу у западных аналитиков

NYT: Новые российские реактивные дроны стали сложнее для ПВО Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Новые российские беспилотники с реактивными двигателями стали серьёзным вызовом для украинской противовоздушной обороны. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на аналитиков и представителей властей.

По данным издания, такие дроны отличаются большей скоростью по сравнению с прежними моделями и дают меньше времени для реакции системам ПВО. Их появление вызывает опасения относительно дальнейшего развития воздушных атак.

Старший научный сотрудник американского фонда Карнеги Дара Массико заявила газете, что беспилотники с реактивными двигателями становятся «серьёзной назревающей проблемой», которая может усилиться по мере роста их производства в России.

До этого сообщалось, что новые версии ударных беспилотников семейства «Герань» получили реактивные двигатели, что позволило увеличить скорость полёта и усложнить их перехват. Аналитики отмечают, что развитие таких аппаратов меняет подходы к применению беспилотников в зоне конфликта. Более быстрые цели требуют от противовоздушной обороны новых решений и более эффективных средств перехвата. По оценке экспертов, дальнейшее увеличение производства реактивных дронов может стать одним из факторов, влияющих на характер воздушных атак в ближайшей перспективе.

В Киеве заметили манёвр дрона «Герань» с разворотом на 180 градусов
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Ранее сообщалось, что новые российские беспилотники движутся настолько быстро, что украинской стороне приходится поднимать в воздух боевую авиацию для их перехвата. Речь идёт об аппаратах «Герань-4» и «Герань-5». Они способны разгоняться до 400 километров в час. Из-за высокой скорости обычных средств перехвата не хватает.

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Наталья Демьянова
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