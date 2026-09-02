WP: Новые российские дроны вынуждают Украину применять авиацию

Новые российские беспилотники движутся так стремительно, что украинским военным иногда приходится задействовать против них боевую авиацию. Об этом написала американская газета Washington Post.

По данным издания, аппараты серий «Герань-4» и «Герань-5» способны разгоняться до 250 миль в час — это около 400 километров в час. Из-за такой скорости обычных средств для их перехвата не хватает.

«Иногда украинские силы поднимали в воздух боевые самолёты, пытаясь отразить их атаку», — говорится в публикации Washington Post.

Ранее сообщалось, что часть украинских беспилотников, которыми атакуют российскую территорию, способна лететь без постоянного контроля оператора. Отдельные крупные и средние дроны продолжают идти по заданному маршруту даже после того, как по ним начинают работать средства поражения. В некоторых случаях аппараты всё же меняют курс и маневрируют, что может указывать на подключение оператора.