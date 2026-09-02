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Опубликовано 2 сентября, 13:37

В ЕС признали тяжёлое положение Украины после сложного лета

Глава МИД Ирландии признала тяжёлое положение Украины после сложного лета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава МИД и минобороны Ирландии Хелен Макэнти заявила о сложном положении Украины и назвала прошедшее лето тяжёлым периодом для Киева. Об этом она сказала на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза.

Обращаясь к министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге, Макэнти отметила, что последние годы были непростыми для страны, а прошедшие месяцы стали ещё одним тяжёлым этапом.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств ЕС проходит в Ирландии. Одной из тем обсуждения стали антироссийские санкции, однако, как заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, конкретных решений по новым ограничениям участники встречи принимать не планируют.

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Тяжёлый сценарий на Украине признают и сами чиновники: министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал о сложной зиме, поскольку повреждения энергосистемы могут сказаться на снабжении теплом, водой, работе транспорта и экономики. До этого глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут призвал украинцев заранее продумать переезд на зиму — в сёла или за границу.

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Наталья Демьянова
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