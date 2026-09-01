Без света и тепла: Киев готовится переселить более 200 тыс. украинцев

В Киеве более 200 тысяч человек внесли в списки для возможного временного переселения при длительном отсутствии света и отопления. Об этом сообщило «Суспільне».

Речь идёт прежде всего о маломобильных жителях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью. Согласие на переселение пока подписали около двух тысяч человек.

Для перевозки планируют использовать специальный транспорт. При необходимости к этой работе могут привлечь районные организации Красного Креста. При этом власти Киева ещё не опубликовали окончательный список учреждений, где смогут разместить всех людей из подготовленных списков.

Тяжёлый сценарий на Украине признают и сами чиновники: министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал о сложной зиме, поскольку повреждения энергосистемы могут сказаться на снабжении теплом, водой, работе транспорта и экономики. До этого глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут призвал украинцев заранее продумать переезд на зиму — в сёла или за границу.