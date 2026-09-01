Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 18:46

Без света и тепла: Киев готовится переселить более 200 тыс. украинцев

Киев включил 200 тысяч жителей в списки на переселение из-за зимы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве более 200 тысяч человек внесли в списки для возможного временного переселения при длительном отсутствии света и отопления. Об этом сообщило «Суспільне».

Речь идёт прежде всего о маломобильных жителях, людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью. Согласие на переселение пока подписали около двух тысяч человек.

Для перевозки планируют использовать специальный транспорт. При необходимости к этой работе могут привлечь районные организации Красного Креста. При этом власти Киева ещё не опубликовали окончательный список учреждений, где смогут разместить всех людей из подготовленных списков.

Киевлян предупредили, что зимой в их квартирах будет +10°C
Киевлян предупредили, что зимой в их квартирах будет +10°C

Тяжёлый сценарий на Украине признают и сами чиновники: министр энергетики Денис Шмыгаль предупреждал о сложной зиме, поскольку повреждения энергосистемы могут сказаться на снабжении теплом, водой, работе транспорта и экономики. До этого глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут призвал украинцев заранее продумать переезд на зиму — в сёла или за границу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar