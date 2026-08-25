Министр энергетики Украины предупредил о тяжёлой зиме для страны

Предстоящий отопительный сезон на Украине не будет лёгким — власти страны ожидают новых проблем с энергетической инфраструктурой. Первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема остаётся уязвимой из-за продолжающихся повреждений.

Отвечая на вопрос о том, будет ли следующая зима простой для жителей страны, чиновник дал отрицательный ответ.

«Будет ли следующая зима лёгкой? Нет», — сказал Шмыгаль в видео, опубликованном агентством РБК-Украина.

Министр отметил, что новые повреждения объектов энергетики могут привести к дополнительным сложностям. По его словам, от стабильной работы системы зависят не только электричество, но также тепло, водоснабжение, транспорт и экономика.

«На энергетике держится всё: тепло, вода, свет, логистика, экономика», — подчеркнул первый вице-премьер.

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупредила о тяжёлой зиме для Украины. Она заявила, что энергетике страны необходимы дополнительные сотни миллионов евро для подготовки к холодам. По её словам, проблемы инфраструктуры остаются серьёзным вызовом для миллионов жителей.