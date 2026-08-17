Киевлян предупредили, что зимой в их квартирах будет +10°C

Температура в киевских квартирах предстоящей зимой может не подняться выше +10 °C. Такой прогноз сделал украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Киев-24».

По словам специалиста, главная проблема связана с состоянием двух ключевых столичных теплоэлектроцентралей — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Игнатьев заявил, что знаком с ходом их ремонта и советует жителям Киева уже сейчас готовиться к сложному отопительному сезону.

«Зная изнутри, как проходит ремонт двух ключевых ТЭЦ, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, то выше 10 градусов [тепла] в киевских домах, в том числе в моей квартире, не будет», — сказал эксперт.

Ранее Игнатьев уже предупреждал, что восстановление столичных энергообъектов займёт длительное время. Украинские специалисты также отмечали, что вернуть ТЭЦ к прежним возможностям быстро не получится. Дополнительной проблемой остаются запасы топлива.

Ранее Life.ru рассказывал, что Украина к середине года накопила лишь около половины необходимого к зиме объёма газа. Тогда же эксперты оценивали доступную мощность энергосистемы примерно в 11–12 ГВт при зимней потребности в 18–19 ГВт.