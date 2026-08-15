На Украине предупредили о возможном введении графиков подачи газа зимой

На Украине предстоящей зимой могут ввести графики подачи газа для населения. Такой сценарий допустил энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире «Ранок.LIVE».

По словам специалиста, ситуация во время отопительного сезона во многом будет зависеть от состояния газовой инфраструктуры. В частности, значение будет иметь интенсивность ударов по объектам газодобычи.

Корольчук отметил, что прогнозы о возможных ограничениях уже звучали на официальном уровне. При неблагоприятном развитии событий подачу топлива могут регулировать по графикам, чтобы снизить нагрузку на систему.

Проблема усугубляется необходимостью заранее сформировать достаточные запасы на холодный сезон. Украинские власти ранее признали, что «Нафтогазу» требуются дополнительные средства на закупку топлива за рубежом.

Накануне «Нафтогаз Украины» посоветовал гражданам заранее откладывать деньги на оплату газа перед отопительным сезоном. В компании напомнили, что зимой потребление топлива увеличивается, и предложили уже летом пополнять лицевые счета, формируя резерв для будущих платежей.