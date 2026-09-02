Дроны ВСУ с ИИ могут лететь в тыл России без оператора

Часть украинских беспилотников, применяемых для атак по российской территории, может двигаться по заранее заданным маршрутам без постоянного управления оператором. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, специалисты обратили внимание, что некоторые крупные и средние дроны продолжают выполнять полёт по заданной траектории даже после начала работы по ним средств поражения.

При этом в отдельных случаях беспилотники начинают менять направление движения и маневрировать, что может указывать на вмешательство оператора. Однако, как утверждается, значительная часть аппаратов способна выполнять маршрут автономно.

Ранее Life.ru сообщал, что при атаках украинских беспилотников на Брянскую область пострадали трое мирных жителей. В Погарском районе дрон-камикадзе тогда ударил по движущемуся микроавтобусу, ранив двух человек.