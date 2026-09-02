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Опубликовано 2 сентября, 09:27

Дроны ВСУ с ИИ могут лететь в тыл России без оператора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Часть украинских беспилотников, применяемых для атак по российской территории, может двигаться по заранее заданным маршрутам без постоянного управления оператором. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседников агентства, специалисты обратили внимание, что некоторые крупные и средние дроны продолжают выполнять полёт по заданной траектории даже после начала работы по ним средств поражения.

При этом в отдельных случаях беспилотники начинают менять направление движения и маневрировать, что может указывать на вмешательство оператора. Однако, как утверждается, значительная часть аппаратов способна выполнять маршрут автономно.

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Ранее Life.ru сообщал, что при атаках украинских беспилотников на Брянскую область пострадали трое мирных жителей. В Погарском районе дрон-камикадзе тогда ударил по движущемуся микроавтобусу, ранив двух человек.

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Наталья Демьянова
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