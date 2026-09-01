Дрон ВСУ убил женщину в Белгородской области

В селе Дунайка Грайворонского округа Белгородской области при атаке беспилотника погибла женщина. Об этом рассказали в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«Приносим соболезнования её родным и близким», — сказано в тексте.

Там также сообщили, что удары пришлись ещё по нескольким населённым пунктам. В посёлке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон взорвался на территории предприятия — у машины разбилось лобовое стекло. Второй беспилотник ударил по частному дому: пострадали окна и входная группа. В селе Красный Октябрь дрон сдетонировал во дворе частного дома, там выбило окна.

В посёлке Уразово Валуйского округа беспилотник повредил объект инфраструктуры. Из-за этого часть жителей временно осталась без света. В соседнем селе Солоти при взрыве дрона пострадал грузовик.

Досталось и городу Шебекино: два предприятия подверглись атаке дронов. Повреждены фасад одного из корпусов, техническое помещение и две грузовые машины. В селе Маломихайловка беспилотник разорвался рядом с частным домом — пострадали фасад и остекление. В Вознесеновке при ударе дрона в жилом доме вылетели окна.

Ранее Life.ru рассказывал, что за одни сутки, 30 августа, под удары украинских беспилотников попали сразу шесть округов Белгородской области — Шебекинский, Грайворонский, Белгородский, Борисовский, Валуйский и Краснояружский. Пострадал мирный житель: в Шебекино дрон ударил по коммерческому объекту, и мужчина получил осколочные ранения предплечья, грудной клетки и спины. Его доставили в местную ЦРБ, а затем перевезли в белгородскую больницу. Также были повреждены жилые дома и автомобили.