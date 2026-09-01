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Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:13
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ВСУ 1 сентября нанесли ракетный удар по Белгороду

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Обложка © ТАСС / Олеся Чепурченко

Утром 1 сентября 2026 года Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информацию об атаке подтвердили в оперативном штабе региона.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия продолжается уточнение обстановки.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона.

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Оксана Попова
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