ВСУ 1 сентября нанесли ракетный удар по Белгороду

Утром 1 сентября 2026 года Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Информацию об атаке подтвердили в оперативном штабе региона.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия продолжается уточнение обстановки.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на Ростовскую область. Около четырёх десятков воздушных целей были уничтожены в девяти районах региона.