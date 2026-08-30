ВСУ атаковали приграничные районы Белгородчины: раненый, разрушения, обесточенные сёла
Под удары беспилотников ВСУ попали 6 округов Белгородской области, есть раненый
Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Атаки украинских беспилотников продолжают наносить урон гражданской инфраструктуре и жилым домам в приграничных округах Белгородской области. За минувшие сутки под удары попали Шебекинский, Грайворонский, Белгородский, Борисовский, Валуйский и Краснояружский округа. Пострадал мирный житель, повреждены дома и автомобили.
Шебекинский округ: один раненый и разрушения
В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадал мужчина. С осколочными ранениями предплечья, грудной клетки и спины его доставили в Шебекинскую ЦРБ, после чего транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода. Также в городе повреждены два автомобиля и три частных дома.
В селе Красная Поляна из-за детонации FPV-дрона повреждена линия электропередачи.
Грайворонский округ: прямые попадания в дома
В селе Гора-Подол от атаки дрона пострадали два частных дома. В селе Глотово повреждена кровля частного дома, ещё один беспилотник повредил объект инфраструктуры — часть жителей осталась без света. В Грайвороне от детонации дрона пострадал легковой автомобиль. В посёлке Чапаевский — кровля, окна, навес и автомобиль.
Белгородский округ: дома, машины и ЛЭП
В посёлке Октябрьский повреждён легковой автомобиль. Ещё один дрон повредил частный дом и линию электропередачи. В селе Красный Октябрь — автомобиль и частный дом.
Борисовский округ: удары по домам и инфраструктуре
В селе Берёзовка повреждена кровля частного дома. В селе Грузское — объект инфраструктуры.
Валуйский и Краснояружский округа
В селе Казинка — повреждены автомобиль и кровля гаража на территории частного дома. В посёлке Красная Яруга после атак двух БПЛА повреждены три частных дома и три легковых автомобиля.
По всем фактам работают оперативные и следственные службы. Жителям приграничных районов рекомендовано соблюдать осторожность и не игнорировать сигналы тревоги.
Ранее Минобороны сообщало о перехвате 494 украинских БПЛА за ночь. Воздушные цели уничтожили над рядом российских регионов, а также над Чёрным и Азовским морями.
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