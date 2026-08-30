ПВО уничтожила за ночь около 15 БПЛА над Ростовской областью

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили около полутора десятков украинских БПЛА в Ростовской области. Расчёты работали в Тарасовском и Миллеровском районах, а также над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Как сообщалось ранее, мирная жительница получила ранения при отражении ночной атаки. Пострадавшую госпитализировали в Миллеровском районе. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.