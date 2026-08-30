ПВО уничтожила за ночь около 15 БПЛА над Ростовской областью
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Российские средства ПВО перехватили и уничтожили около полутора десятков украинских БПЛА в Ростовской области. Расчёты работали в Тарасовском и Миллеровском районах, а также над акваторией Таганрогского залива, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Как сообщалось ранее, мирная жительница получила ранения при отражении ночной атаки. Пострадавшую госпитализировали в Миллеровском районе. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
Также Life.ru писал, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданскому населению Брянской области. За последние сутки в результате атак беспилотников пострадали трое местных жителей.
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