В Ростовской области женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ

Женщина получила ранение во время отражения налёта украинских беспилотников в Ростовской области и была госпитализирована. Об этом утром 30 августа сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, пострадавшая находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Инцидент произошёл в Миллеровском районе.

«В данный момент она госпитализирована. Врачи оказывают всю необходимую помощь», – сообщил Слюсарь.

Губернатор также рассказал о масштабах ночной атаки. При отражении налёта уничтожили около полутора десятков БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

Ранее Life.ru писал об атаке беспилотников на Москву, которую отражали силы ПВО Минобороны. Утром 30 августа Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА, после чего общее число сбитых с начала суток дронов достигло 13. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.