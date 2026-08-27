В небе над Киевом заметили беспилотник «Герань», который, предположительно, выполнил резкий разворот на 180 градусов. Видео с необычным движением дрона появилось в Telegram-канале «Политика Страны».

В Киеве заметили манёвр дрона «Герань» с разворотом на 180 градусов. Видео © Telegram / Политика Страны

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как аппарат меняет направление полёта прямо в воздухе. Авторы публикации предположили, что такой манёвр может усложнять попытки его перехвата.

При этом точные причины такого движения дрона и его алгоритм управления по одному видео установить невозможно. Официальных комментариев по поводу записи не приводилось.

Ранее на Украине уже обращали внимание на нестандартное поведение беспилотников «Герань». В частности, сообщалось о резких изменениях высоты и манёврах на отдельных участках маршрута полёта.

Российские войска этим летом впервые применили обновлённую баллистическую ракету 9М723-2, которую на Украине условно называют «Искандер-1000». С таким утверждением выступило Главное управление разведки Минобороны Украины. По версии украинской разведки, ракета была задействована во время одного из комбинированных ударов по Киеву. Когда именно это произошло, в сообщении не уточняется.