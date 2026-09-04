Минобороны: ВС РФ поразили подстанцию «Новоодесская» в Одесской области

Российские войска ночью 4 сентября поразили электроподстанцию «Новоодесская» в населённом пункте Мирное, которая является ключевым опорным узлом магистральной сети и вместе со связанными линиями электропередачи питает города и районы южной (Бессарабской) части Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками. Атака стала частью серии ударов по энергетической, портовой и логистической инфраструктуре, которая, как утверждает Минобороны, использовалась в интересах ВСУ.

В Одесской области также были поражены два сухогруза. Один находился в порту Южный и перевозил продукцию военного назначения, второй — в Черноморске, где, по данным ведомства, на борту находилось вооружение западного производства. В Черноморске под удар также попали склад военно-технического имущества и топливный терминал, предназначенный для снабжения украинских войск.

Кроме того, в Киевской области российские военные заявили о поражении логистического центра «ЕКО-Автотехникс» в Гатном, на складах которого хранились и распределялись товары двойного назначения.

Минобороны ранее сообщало о поражении четырёх объектов энергетической инфраструктуры Одессы и области. По данным ведомства, они обеспечивали в том числе работу портовых объектов.