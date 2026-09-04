Сухогруз с ценным военным грузом зашёл в украинский порт и сгорел

Российские войска ночью 4 сентября поразили сухогруз с продукцией военного назначения в порту Южный Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи 4 сентября высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражён в порту «Южный» морское судно типа «сухогруз» с продукцией военного назначения», — доложили в МО.

Ещё одно морское судно попало под удар в порту Черноморск. По данным ведомства, на сухогрузе находилось вооружение западного производства. Там же были поражены склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива, предназначенного для ВСУ.

В Киевской области целью стал логистический центр «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное. Как утверждает Минобороны, на его складах хранились и распределялись товары двойного назначения.

Кроме того, в населённом пункте Мирное Одесской области поражена электроподстанция «Новоодесская». В ведомстве заявили, что групповые удары по объектам, задействованным в интересах ВСУ, наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

Ранее Минобороны сообщало о поражении двух судов с вооружением и военным имуществом ВСУ в Чёрном море. По данным ведомства, повреждения получили сухогруз с оружием и боеприпасами и контейнеровоз с военно-техническим грузом.