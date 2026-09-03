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Опубликовано 3 сентября, 14:14

ВС России поразили суда с вооружением и военным имуществом ВСУ в Чёрном море

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли групповой удар по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в акватории Чёрного моря были поражены два судна с военными грузами.

В результате атаки ударных беспилотников получили повреждения сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также контейнеровоз, перевозивший военно-техническое имущество.

В Минобороны отметили, что удары продолжаются в рамках поражения объектов, задействованных для обеспечения украинских подразделений.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные сообщали об ударах по объектам в самой Одессе. По данным Минобороны РФ, тогда под удар попала площадка, где велось опытное производство безэкипажных катеров. Такие морские дроны применяются противником для атак на российские корабли и береговые объекты. Помимо этого, были уничтожены шесть резервуаров с топливом, предназначавшимся для нужд украинской армии.

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Наталья Демьянова
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