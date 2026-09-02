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Специальная военная операция

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Опубликовано 2 сентября, 05:36

Удар возмездия: В Одессе сожжены цеха по сборке морских дронов и запас ГСМ

В порту Одессы поражены цеха по сборке морских дронов и склад топлива

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны России сообщило об успешном поражении важных военных объектов на территории Одессы. В ходе ночной операции под удар попала инфраструктура, задействованная в морских операциях противника.

Ведомство подтвердило уничтожение ключевой площадки, где велось опытное производство безэкипажных катеров. Эти средства широко применяются для атак на российские суда и береговые сооружения.

Одновременно с этим ликвидированы шесть резервуаров с горючим. Топливо предназначалось для обеспечения нужд украинских вооружённых сил.

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Это не первый подобный эпизод за последние недели. Ранее Life.ru сообщал о поражении сухогруза с вооружением и военным имуществом в Чёрном море. По данным Минобороны, удар тогда также наносился беспилотниками.

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Оксана Попова
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