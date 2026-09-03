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Опубликовано 3 сентября, 07:28

Ночная охота «Гераней»: Какие цели были поражены в районе Одессы

МО РФ: «Герани» поразили два сухогруза, логистический центр «Новая почта» и порт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Под Одессой российские дроны «Герань» атаковали логистический центр «Новая почта», два сухогруза и объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 3 сентября.

В ведомстве уточнили, что все поражённые объекты работали в интересах украинских военных.

«Минобороны опубликовало кадры поражения логистического центра «Новая Почта», двух судов противника типа «сухогруз» и портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, с применением БПЛА «Герань» в районе города Одесса», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru писал, что российские военные сообщали об ударах по объектам в самой Одессе. По данным Минобороны РФ, тогда под удар попала площадка, где велось опытное производство безэкипажных катеров. Такие морские дроны применяются противником для атак на российские корабли и береговые объекты. Помимо этого, были уничтожены шесть резервуаров с топливом, предназначавшимся для нужд украинской армии.

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Вероника Бакумченко
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