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Регион
Опубликовано 5 сентября, 05:35

ВС РФ атаковали логистический центр и хранилища топлива на аэродроме Гостомель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Вечером 4 сентября ВС России нанесли удары по двум ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в Киевской области. По данным Минобороны РФ, поражены логистический центр «Святопетровский» и хранилища топлива на аэродроме Гостомель.

«Вечером 4 сентября в Киевской области поражены: логистический центр «Святопетровский», использовавшийся для хранения военного имущества; две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель», — говорится в сообщении.

Эти удары стали частью серии систематических атак ВС РФ по логистическим узлам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры Украины, которые задействованы в обеспечении украинских вооруженных формирований. Удары наносятся с целью нарушить снабжение ВСУ и лишить их возможности использовать аэродром для базирования и обслуживания авиации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 4 сентября ВС РФ нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное Киевской области. Там хранились и распределялись товары двойного назначения для нужд украинской армии.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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