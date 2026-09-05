ВС РФ атаковали логистический центр и хранилища топлива на аэродроме Гостомель

Вечером 4 сентября ВС России нанесли удары по двум ключевым объектам военной инфраструктуры Украины в Киевской области. По данным Минобороны РФ, поражены логистический центр «Святопетровский» и хранилища топлива на аэродроме Гостомель.

«Вечером 4 сентября в Киевской области поражены: логистический центр «Святопетровский», использовавшийся для хранения военного имущества; две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель», — говорится в сообщении.

Эти удары стали частью серии систематических атак ВС РФ по логистическим узлам, объектам энергетики и топливной инфраструктуры Украины, которые задействованы в обеспечении украинских вооруженных формирований. Удары наносятся с целью нарушить снабжение ВСУ и лишить их возможности использовать аэродром для базирования и обслуживания авиации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 4 сентября ВС РФ нанесли удар по логистическому центру «ЕКО-Автотехникс» в населённом пункте Гатное Киевской области. Там хранились и распределялись товары двойного назначения для нужд украинской армии.