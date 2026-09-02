«Цель поражена»: «Герани-4 сикер» превратили в пепел важный объект под Киевом

Российские войска нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер» по инфраструктуре в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр «Стеллар джет», расположенный в районе населённого пункта Вишневое.

Информацию о проведении операции подтвердили в Министерстве обороны РФ. Военное ведомство опубликовало данные объективного контроля, подтверждающие успешное уничтожение объекта.

В Минобороны РФ заявили о поражении логистического центра «Стеллар джет». Видео © Минобороны

«Кадры объективного контроля нанесения удара по логистическому центру „Стеллар джет“ в районе н. п. Вишневое Киевской области с применением БПЛА „Герань-4 сикер“. В результате удара цель поражена», — следует из заявления официальных представителей министерства.

На текущий момент других подробностей о состоянии инфраструктурного узла или масштабах разрушений не приводится.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.