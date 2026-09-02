«Чайки» в огне: Российские ударные дроны нашли тайник ВСУ с комплектующими для БПЛА

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результативном ударе по объекту военной логистики в Киевской области. Целью атаки стал логистический центр «Чайки», принадлежащий компании «Альфа девелопмент групп».

По данным российского оборонного ведомства, операция была проведена в вечернее время 1 сентября с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов. На территории пораженного комплекса осуществлялось хранение и распределение зарубежных товаров двойного назначения.

Как уточнили в ведомстве, складская инфраструктура центра использовалась для нужд ВСУ. В частности, на объекте находились крупные партии комплектующих для сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Ранее в Одессе прогремела серия взрывов, местные жители сообщили об ударах по объектам энергетической и портовой инфраструктуры. Очевидцы также сообщали о ярких вспышках в небе и перебоях с электроснабжением в отдельных районах. Предварительно, атака могла проводиться с использованием ракет «Бандероль» (S-8000), ОТРК «Искандер-М» и беспилотников.