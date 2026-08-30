Появилось видео с моментом мощного взрыва на складе боеприпасов в Миле

Житель Киевской области снял вечером в пятницу мощный взрыв на складе боеприпасов, после которого начался масштабный пожар с детонацией в селе Милая Бучанского района. На появившихся в сети кадрах запечатлены огромный столп огня и искры, разлетающиеся в разные стороны, освещая ночное небо.

Появились кадры момента мощного взрыва на складе боеприпасов в Миле. Видео © Telegram / Всевидящее ОКО

Как уже признал Владимир Зеленский, склад боеприпасов ВСУ располагался непосредственно в жилой застройке, что является грубым нарушением норм безопасности. По его словам, по факту происшествия СБУ и Нацполиция Украины возбудили уголовное дело по статье о служебной халатности. Движение по трассе М-06 Киев — Чоп было перекрыто, из опасной зоны эвакуированы местные жители.

Минобороны России в свою очередь уточнило, что удар был нанесён по складу ООО «Fire Point», где хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1 и FP-2.