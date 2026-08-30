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29 августа, 22:00

В Киеве зафиксировали пожар в складском помещении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pereverzev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Pereverzev

Киев снова оказался окутан дымом: в одном из районов города произошло возгорание складского помещения. О пожаре 29 августа сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в Подольском районе. Спасательные службы были направлены к месту происшествия.

«В Подольском районе фиксируется возгорание складского помещения», – говорится в сообщении администрации.

Позднее киевские власти сообщили ещё об одном инциденте: в Голосеевском районе оказалось повреждено складское здание. Причины обоих происшествий и масштаб последствий на данный момент не уточняются. При этом украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Киев второй день подряд затягивает дымом из-за продолжающихся пожаров.

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Ранее Life.ru писал о пожаре на складе боеприпасов под Киевом, после которого украинские правоохранители начали проверять безопасность объекта. Следствию предстоит выяснить, законно ли там хранились взрывоопасные материалы и кто отвечал за организацию их размещения. Отдельно планируется установить, не были ли допущены нарушения со стороны должностных лиц.

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Юния Ларсон
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