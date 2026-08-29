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29 августа, 17:02

ВС России нанесли удары по заводу морских БПЛА в Киеве и целям в порту Николаев

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

За минувший день ВС РФ нанесли серию групповых ударов по предприятиям военной промышленности и портам Украины. Как сообщило Минобороны, среди целей — столица Украины. В Киеве поражено сборочное предприятие по выпуску и обслуживанию дистанционно управляемых катеров.

«В порту «Николаев»: морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве. Воздушная тревога в столице звучала несколько раз.

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Матвей Константинов
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