В Киеве возобновились взрывы на фоне непрекращающейся воздушной тревоги

Новая серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, в городе снова были слышны громкие взрывы. Украинские ресурсы предупреждали об угрозе беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

Воздушная тревога в Киеве действует уже не первый раз за день. Информация о возможных попаданиях и последствиях новой серии взрывов пока не приводится.

Ранее 29 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, логистическим центрам, цехам сборки беспилотников и складам комплектующих на Украине. Цели были поражены авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.