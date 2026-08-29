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29 августа, 15:00

В Киеве возобновились взрывы на фоне непрекращающейся воздушной тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новая серия взрывов прогремела в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным издания, в городе снова были слышны громкие взрывы. Украинские ресурсы предупреждали об угрозе беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

Воздушная тревога в Киеве действует уже не первый раз за день. Информация о возможных попаданиях и последствиях новой серии взрывов пока не приводится.

Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха
Четыре часа без отбоя: Киев и область вновь оказались под атакой с воздуха

Ранее 29 августа Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам топливно-энергетической инфраструктуры, логистическим центрам, цехам сборки беспилотников и складам комплектующих на Украине. Цели были поражены авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

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Юрий Лысенко
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