ВС РФ ударили «Геранями-4» по логистическим центрам в Одесской области

Российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань-4 сикер» с электронно-оптическими системаи наведения по двум логистическим центрам в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры объективного контроля.

Под удар попали объекты в районах Николаева и Дачного, в том числе акционерного общества «Одесса-22». В военном ведомстве заявили, что цели были успешно поражены.

«Нанесён удар с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по двум логистическим центрам противника в районах Николаев и Дачное (акционерное товарищество «Одесса-22») Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», — говорится в сообщении.

Ранее в Днепропетровске прогремели как минимум два взрыва. По данным местных властей, удар пришёлся по складам одной из логистических компаний. После атаки над объектом поднялся густой чёрный дым и начался пожар, при этом степень повреждений не уточнялась.