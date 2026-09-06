Один за другим модули Starlink, которые украинские формирования используют на правом берегу Херсона, становятся целями российских военных. За прошедшую неделю расчёт войск беспилотных систем группировки «Днепр» уничтожил 11 таких устройств. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий с позывным Виски.

Объект удалось обнаружить во время ночного разведывательного полёта над правобережной частью Херсона, находящейся под контролем Киева. В операции участвовал расчёт войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр». Выявленный модуль американской спутниковой связи уничтожили одним сбросом.

«Наши бойцы уже привыкли к таким целям, легко их обнаруживают и поражают с одного сброса. Таким образом, очередной модуль американского спутникового интернета был уничтожен с помощью одной 30-миллиметровой гранаты ВОГ. Всего за истекшую неделю нашим расчётом было уничтожено 11 модулей Starlink на правом берегу Днепра», — сказал он.

Систематическое уничтожение спутниковых терминалов, как отметил боец, осложняет действия украинских формирований на правом берегу Днепра. Кроме того, такие удары, по его словам, заметно снизили интенсивность налётов на левобережье Херсонской области.

Ранее сообщалось, что за последние сутки российские военные нанесли удары по объектам транспортно-логистической инфраструктуры украинских вооружённых формирований. Для поражения целей применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.