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Опубликовано 6 сентября, 14:42

В Чёрном море армия России накрыла сухогруз с западным военным грузом для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Украинский сухогруз с военно-техническим имуществом западного производства подвергся удару российских беспилотников в акватории Чёрного моря. Об этом 6 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами», — говорится в сообщении.

Новости СВО 6 сентября: Армия России взяла Куртовку и зажимает ВСУ в клещи под Ореховом и Добропольем, посланники Трампа прибыли в Москву
Новости СВО 6 сентября: Армия России взяла Куртовку и зажимает ВСУ в клещи под Ореховом и Добропольем, посланники Трампа прибыли в Москву

Ранее сообщалось, что за неделю российские военные уничтожили 11 терминалов Starlink, которые украинские формирования размещали на правом берегу Херсона. Очередной модуль американской спутниковой связи расчёт войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» обнаружил во время ночного разведывательного полёта над правобережной частью города, находящейся под контролем Киева.

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Милена Скрипальщикова
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