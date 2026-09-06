В Чёрном море армия России накрыла сухогруз с западным военным грузом для ВСУ

Украинский сухогруз с военно-техническим имуществом западного производства подвергся удару российских беспилотников в акватории Чёрного моря. Об этом 6 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Чёрного моря поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю российские военные уничтожили 11 терминалов Starlink, которые украинские формирования размещали на правом берегу Херсона. Очередной модуль американской спутниковой связи расчёт войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» обнаружил во время ночного разведывательного полёта над правобережной частью города, находящейся под контролем Киева.