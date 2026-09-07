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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 7 сентября, 05:09

Конец рейса: В Чёрном море поражён катер, перевозивший военные грузы для ВСУ

Российские военные уничтожили катер, перевозивший военные грузы для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские подразделения провели успешную операцию в акватории Чёрного моря. Целью атаки стал патрульный корабль, который обеспечивал сопровождение транспорта с вооружением.

О результатах боевой работы утром 7 сентября проинформировало Министерство обороны России. Согласно официальному заявлению ведомства, плавсредство было оперативно выявлено и поражено.

По данным военных, уничтоженная единица техники использовалась для обеспечения безопасности поставок грузов военного назначения. Удар по объекту стал частью действий по пресечению логистики противника в регионе.

Ситуация в черноморской акватории остается под пристальным контролем российских сил. Подобные действия направлены на срыв попыток переброски боеприпасов и снаряжения морскими путями.

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Российские военные также вечером 6 сентября нанесли удар по морскому судну «Мавка» в порту Черноморска. По данным Минобороны, сухогруз использовался для транспортировки военно-технического имущества в интересах Вооружённых сил Украины. Удар был нанесён с помощью беспилотных летательных аппаратов в рамках продолжающейся операции по пресечению логистических поставок.

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Оксана Попова
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