Конец рейса: В Чёрном море поражён катер, перевозивший военные грузы для ВСУ

Российские подразделения провели успешную операцию в акватории Чёрного моря. Целью атаки стал патрульный корабль, который обеспечивал сопровождение транспорта с вооружением.

О результатах боевой работы утром 7 сентября проинформировало Министерство обороны России. Согласно официальному заявлению ведомства, плавсредство было оперативно выявлено и поражено.

По данным военных, уничтоженная единица техники использовалась для обеспечения безопасности поставок грузов военного назначения. Удар по объекту стал частью действий по пресечению логистики противника в регионе.

Ситуация в черноморской акватории остается под пристальным контролем российских сил. Подобные действия направлены на срыв попыток переброски боеприпасов и снаряжения морскими путями.