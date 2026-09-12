Солдаты ВСУ сдались в плен после гибели 125 побратимов в бою под Харьковом

Российские войска за минувшие сутки уничтожили до 125 военнослужащих ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, также были поражены четыре боевые бронированные машины, три квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов.

«Уничтожены до 125 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 квадроцикла и 12 наземных роботизированных комплексов. В плен сдались двое украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.