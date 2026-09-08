В Волчанском котле боевики ВСУ оставляют технику и массово сдаются в плен

Попытки украинских военнослужащих выйти из окружения под Волчанском в Харьковской области заканчиваются потерями и сдачей в плен, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, военные оставляют оружие и технику.

Источник утверждает, что часть подразделений пытается пройти через леса, но попадает под удары российских беспилотников.

«Часть украинских военных безуспешно пытаются просочиться через леса, несут потери от наших дронов. Бросают технику, оружие, сдаются в итоге в плен», — рассказал он.

Минобороны России ранее сообщило, что группировка «Север» продолжает сжимать кольцо в районе Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Чёрного. По оценке ведомства, в окружении находятся около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ, а их потери за сутки составили до 40 человек.

За неделю украинские подразделения лишились в этом районе более 20 единиц техники, включая бронированную, утверждают силовики.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах «Гераней» по стоянкам грузовой техники в Одесской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, автомобили использовались для перевозки беспилотников, комплектующих и топлива для ВСУ. Среди поражённых машин были автоцистерны, часть которых служила временными хранилищами нефтепродуктов. Министерство также опубликовало видеозаписи ударов.