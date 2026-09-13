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Регион
Опубликовано 13 сентября, 04:36

Более 60 беспилотников сбито за ночь при атаке на Ростовскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, отражение воздушной атаки велось сразу над несколькими муниципалитетами: над городами Миллерово и Новошахтинск, а также над 12 районами — Белокалитвинским, Миллеровским, Верхнедонским, Милютинским, Каменским, Шолоховским, Тарасовским, Чертковским, Азовским, Матвеево-Курганским, Орловским и Тацинским.

В Тацинском районе в результате падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы. К счастью, пострадавших нет — пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание.

«Информация будет уточняться», — отметил губернатор.

Жителям региона рекомендуется сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями властей и не приближаться к местам падения обломков. При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.

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Артур Лапсаков
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