Два человека погибли в машине после попадания дрона в дерево в Нижнекамске

Трагедия произошла ранним утром в Нижнекамске: беспилотник врезался в дерево, что привело к фатальным последствиям для пассажиров стоявшего рядом автомобиля. В салоне машины в этот момент находились четверо молодых парней. К сожалению, двоих из них спасти не удалось, ещё двое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Такие подробности утренней атаки БПЛА раскрыл мэр города Радмир Беляев.

По словам градоначальника, Нижнекамск вновь подвергся массированному налету беспилотников. Один из дронов атаковал жилой дом, где люди в это время ещё спали. В результате удара по зданию пострадали четыре человека, сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Помимо жертв среди населения, атака нанесла серьёзный ущерб городской инфраструктуре. Радмир Беляев сообщил, что повреждения получили как гражданские, так и промышленные объекты. На одном из местных предприятий из-за падения обломков вспыхнул пожар. В настоящее время спасатели уже ликвидируют возгорание, при этом мэр особо подчеркнул, что производственный процесс на заводе не остановлен.

Также этой ночью украинские беспилотники атаковали Пензенскую и Воронежскую области. Там обошлось без жертв и пострадавших.