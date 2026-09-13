СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на Нижнекамск

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о теракте после налёта украинских беспилотных летательных аппаратов на Нижнекамск. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело открыто Главным следственным управлением СК РФ по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт).

В ведомстве подчеркнули, что атака на город в Республике Татарстан была целенаправленно совершена вооружёнными формированиями Украины. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также конкретных лиц из числа украинских формирований, причастных к организации и исполнению террористического удара.

В ночь на 13 сентября Нижнекамск подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали городские заводы, а также гражданская инфраструктура. По официальным данным, травмы различной степени тяжести получили двенадцать жителей. Часть ударов пришлась на спальный сектор, когда горожане ещё не проснулись. Погибли двое.