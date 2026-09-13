В Нижнекамске тушат пожар на предприятии после удара беспилотников

На одном из промышленных объектов Нижнекамска пожарные расчёты ликвидируют возгорание, возникшее в результате утренней атаки украинских дронов. Несмотря на нештатную ситуацию, производство продолжает функционировать в штатном режиме.

Информацию подтвердили в пресс-службе главы Республики Татарстан.

«Нижнекамск ранним утром в очередной раз подвергся атаке вражескими БПЛА. В результате налёта повреждения получили как промышленные, так и гражданские объекты. На одном предприятии возникло возгорание, его ликвидируют, производственный процесс не остановлен», — говорится в официальном сообщении.

На месте инцидента задействованы подразделения экстренных служб. Специалисты принимают все меры для скорейшей локализации и полной ликвидации огня. О масштабах повреждений инфраструктуры завода пока не сообщается.

В ночь на 13 сентября Нижнекамск подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали городские заводы, а также гражданская инфраструктура. По официальным данным, травмы различной степени тяжести получили двенадцать жителей. Часть ударов пришлась на спальный сектор, когда горожане ещё не проснулись. Погибли двое.