Лес и частные дома загорелись после атаки БПЛА на Севастополь

Лес загорелся в районе села Верхнесадовое под Севастополем после падения сбитого беспилотника. Пожар уже тушат спасатели, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, во время воздушной атаки силы ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 БПЛА. Последствия падения беспилотников и их обломков зафиксированы сразу в нескольких районах города.

В районе Максимовой дачи один из дронов сдетонировал, после чего загорелась крыша частного дома в СНТ. Ещё одно возгорание частного дома произошло в районе Монастырского шоссе. Кроме того, по предварительной информации губернатора, обломки сбитого беспилотника упали в историческом центре Севастополя. Данные о последствиях атаки уточняются.

Ранее сегодня сообщалось, что девять БПЛА были уничтожены над Севастополем. В результате падения обломков и детонации БПЛА повреждены частные дома, пострадавших, по предварительным данным, нет.